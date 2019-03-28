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Sağlık Bakanı Koca: "(31 Mart yerel seçimi) Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilecek, hastayı taşıyacak sistemi planladık."

28 Mart 2019 Perşembe 10:16
Sağlık Bakanı Koca: "(31 Mart yerel seçimi) Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilecek, hastayı taşıyacak sistemi planladık."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:16
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