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Sağlık Bakanı Koca: 2019'da 25 bine yakın personel atanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştirileceğini açıkladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:09
Sağlık Bakanı Koca: 2019'da 25 bine yakın personel atanacak

Sağlık Bakanı Koca "2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz." 

Sağlık Bakanı Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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