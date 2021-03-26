Sağlık Bakanı kim? Cumhurbaşkanlığı kabinesi Sağlık Bakanı kimdir?
Cumhurbaşkanlığı yeni kabine isim listesi merak edilmeye devam ediliyor. Sağlık Bakanı kim oldu? AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın kabine değişikliği için önümüzdeki günleri işaret etmesiyle birlikte yeni kabine listesi merak konusu oldu. 24 Haziran 2018 genel seçimleri sonrası ilk gez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabinesi açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Peki Sağlık Bakanı kim? Cumhurbaşkanı kabinesi Sağlık Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanlığı kabinesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, nerelidir? Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu? İşte Sağlık Bakanı haberleri.
24 Haziran seçimleriyle ilk kez halk ilk kez cumhurbaşkanını seçti. 24 Haziran seçimlerini ilk turda kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine listesine de açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak Ziya Selçuk''a görev verdi. Peki yeni kabinedeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, nerelidir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir?
Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965’te Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.
Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.
Evli ve dört çocuk babası olan Koca’nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.
Mevcut Cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini 09 Temmuz 2018’de açıklamıştı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi güncel.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat OKTAY
Adalet Bakanı
Abdulhamit GÜL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt SELÇUK
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat KURUM
Dışişleri Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih DÖNMEZ
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet M. KASAPOĞLU
Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi ELVAN
İçişleri Bakanı
Süleyman SOYLU
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri ERSOY
Millî Eğitim Bakanı
Ziya SELÇUK
Millî Savunma Bakanı
Hulusi AKAR
Sağlık Bakanı
Fahrettin KOCA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa VARANK
Tarım ve Orman Bakanı
Bekir PAKDEMİRLİ
Ticaret Bakanı
Ruhsar PEKCAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil KARAİSMAİLOĞLU