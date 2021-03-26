Sağlık Bakanı kim? Cumhurbaşkanlığı kabinesi Sağlık Bakanı kimdir?

24 Haziran seçimleriyle ilk kez halk ilk kez cumhurbaşkanını seçti. 24 Haziran seçimlerini ilk turda kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine listesine de açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak Ziya Selçuk''a görev verdi. Peki yeni kabinedeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, nerelidir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965’te Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca’nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.

Mevcut Cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini 09 Temmuz 2018’de açıklamıştı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi güncel.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Fuat OKTAY

Adalet Bakanı

Abdulhamit GÜL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Zehra Zümrüt SELÇUK

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Murat KURUM

Dışişleri Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Fatih DÖNMEZ

Gençlik ve Spor Bakanı

Mehmet M. KASAPOĞLU

Hazine ve Maliye Bakanı

Lütfi ELVAN

İçişleri Bakanı

Süleyman SOYLU

Kültür ve Turizm Bakanı

Mehmet Nuri ERSOY

Millî Eğitim Bakanı

Ziya SELÇUK

Millî Savunma Bakanı

Hulusi AKAR

Sağlık Bakanı

Fahrettin KOCA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Mustafa VARANK

Tarım ve Orman Bakanı

Bekir PAKDEMİRLİ

Ticaret Bakanı

Ruhsar PEKCAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Adil KARAİSMAİLOĞLU