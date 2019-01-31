Sağlık Bakanı Koca: İlaç stokladıklarını tespit ettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak." açıklamasında bulundu.31 Ocak 2019 Perşembe 16:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç sektöründeki stokçulara ilişkin açıklamada bulundu. Koca bazı üretici, depocu ve eczanın ilaç stokladığını belirtti.
Koca "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak." dedi.
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