Sağlık Bakanı Koca: İlaç stokladıklarını tespit ettik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç sektöründeki stokçulara ilişkin açıklamada bulundu. Koca bazı üretici, depocu ve eczanın ilaç stokladığını belirtti. Koca "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak." dedi.

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