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Sağlık Bakanı Koca: İlaç stokladıklarını tespit ettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak." açıklamasında bulundu.

31 Ocak 2019 Perşembe 16:01
Sağlık Bakanı Koca: İlaç stokladıklarını tespit ettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç sektöründeki stokçulara ilişkin açıklamada bulundu. Koca bazı üretici, depocu ve eczanın ilaç stokladığını belirtti.

Koca "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak." dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:01
  1. Sağlık Bakanı
  2. ilaç
  3. Fahrettin Koca

YORUM YAZ

  • Ufuk ulucayUfuk ulucay13 dk önce
    Sayın bakanım açıklayın bunlar kimler reis bunlar için vatan hainleri demişti yasal bir süreç baslicakmi yoksa yaptıklar yanlarına gene karmi kalcak
  • VatandaşVatandaş51 dk önce
    Bunlar cezasız kalırsa milleti enayi yerine koyarsınız
  • yılmazyılmaz57 dk önce
    Karektersizler insan saglıgınla oynuyorlar ben olsam onların diplomalarını iptal ederim bakalım bir daha yapabileceklermi her şeyi hükümetin üzerine atıyor soysuzlar
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Yani??? 3 bin lira mı 5 bin liramı kaç liralık komik ceza verdiniz, yoksa sadece uyardınız mı? Mücadeleye bak pehhh pehhh pehhh

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