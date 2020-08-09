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Korona Virüs

Sağlık Bakanı hangi şehirleri koronavirüse karşı uyardı?

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte azalan koronavirüs salgını son dönemlerde tekrar artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı vaka artışı konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 20:37:00 - 2020-08-09 20:39:04
Sağlık Bakanı hangi şehirleri koronavirüse karşı uyardı?

Mart ayı ile birlikte ülkemizde de görülmeye başlayan koronavirüs salgını yaz mevsiminin gelmesi ve hükümet tarafından alınan önlemler neticesinde azalmıştı.

Son günlerde tekrar koronavirüs vakalarında artışın görülmeye başlaması ile bilikte sosyal mesafe ve maske kullanmanın önemi daha belirgin hale geldi. Sağlık Bakanı başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları vatandaşlardan koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye ve maske kullanımına daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs saldınında artan vakalar nedeniyle Ankara, Diyarbakır, ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşları uyardı. 

Bakan'ın uyardığı iller içerisinde mayıs ayına oranla en fazla artış 1.7 oranla ile Şanlıurfa oldu. Daha sonra 1.6 oranla Ankara, 1.4 oranla Diyarbakır ve 1.3 oranla Gaziantep oldu.

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