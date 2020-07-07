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Korona Virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs paylaşımı: 1 hafta sonra öğreneceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek ve tedbirleri yinelemek adına sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 13:54:00 - 2020-07-07 13:55:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs paylaşımı: 1 hafta sonra öğreneceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Dünkü bilançoyu verip, bugün koronavirüse yakalanacak olanların sayısını haftaya öğreneceğimizi belirten Bakan Koca, yaptığı paylaşımda "Salgınla mücadelede, dün 1.086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" ifadelerini kullandı.

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