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Korona Virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı: Bu söylenti yanlış

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz aylarında koronavirüsün etkisini yitirdiğine söylentilerine ilişkin, "Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:32:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı: Bu söylenti yanlış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz aylarında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisini kaybetmediğini belirterek uyarıda bulundu. Bakan Koca, ''Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor.'' dedi.

"Bu söylenti yanlış"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."

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Yorumlar

abdrhman

yahu bu korona vrüs dediğiniz gribal enfeksiyon ne zaman biter biliyormusunuz. mezarda ve dünya durunca kıyamet kopunca ancak biter. çünkü korona grip enfeksiyonu demek insan vücudunun senede 1 kere kendi içindeki birikmiş senelik pislikleri temizleme olayıdır.vücut bazen 2 senede bir temizler. yani anlayacağınız bu virüs sıfır olarak temizlenip bitemez. bunu hala bu geri zekalı bilim adamları anlayamıyormu yoksa işlerine öylemi geliyor. bu gribal enfeksiyon dünya kuruldu kurulalı vardır. vücudun kendi içindeki pislikleri temizleme olayıdır. yaşlılarda biraz ağır geçer. çaresi nane limon ıhlamur kaynatın günde 5-6 su bardağı için. içinizdeki pislikleri daha kolay atarsınız. geri zekalı bilim adamlarına duyurulur. haa birde bu virüs insana bulaşıyormuşta bulaştığı şahıs bu virüsün varlığından bile haberi olmuyormuş muş. yani virüs ona bir şey yapmıyormuş muş. yapmaz tabii. belki adam içindeki pislikleri daha önceden temizlemiş olamazmı. tam komedi virüsmüş. belkide adama torpil geçmiştir.
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