Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı: Bu söylenti yanlış
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz aylarında koronavirüsün etkisini yitirdiğine söylentilerine ilişkin, "Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz aylarında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisini kaybetmediğini belirterek uyarıda bulundu. Bakan Koca, ''Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor.'' dedi.
"Bu söylenti yanlış"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."