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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane açıklaması

Sağlık Bakanı Dr.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane açıklaması

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, inşaatı devam eden Atatürk Devlet Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Atatürk Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 35 seviyesine ulaştığını aktaran Bakan Koca, "2014 yılından beri sorunlu olan ama Bakanlığım döneminden sonra hızlı gündeme aldığımız ve ihalesi yapılan, yüzde 35 seviyelerine gelen inşaatımızı yerinde inceledik ve gördük. 420 yataklı yoğun bakım yeni doğan bakım, yanık gibi benzeri birimleriyle hizmete açıldığında özellikle üniversiteyle birlikte kullanılabilecek yapı var. Zonguldak’ın hizmet verebilecek ve hastanın sevk edilmediği bir yer olmasını hedefliyoruz. Ödenek sorunu oluşturmadan, yakın takipteyiz. Helikopter ve uçak ambulanslarımız dünyada benzeri olmadığı şekliyle 82 milyon vatandaşımıza ücret vermeden hizmete devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:44
  1. doğa

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