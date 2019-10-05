Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, ‘Bahçeli’nin sağlık durumunu Sağlık Bakanı’na sordum’ başlıklı köşe yazısında Işık, Koca’nın ‘Bahçeli için olumsuz bir tablo olmadığını ve bir hafta içinde çalışmaya başlayabileceğini’ söylediğini aktardı.

Işık’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Bunu önce Bahçeli’nin en yakın üç çalışma arkadaşından birine sordum. 'Basit bir enfeksiyon' dedi.

Sonra ülkenin sağlık konusundaki en yetkili ismini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

İşte Sağlık Bakanı’nın verdiği cevap: 'Ben bizzat takip ediyorum Sayın Bahçeli’nin tedavi sürecini… Bir enfeksiyon geçirdi.

Şu an enfeksiyonu nekahet evresinde. Sadece dinlenmesi yeterli. Endişe edecek bir şey yok. Doktorları hazır fırsat varken diğer tetkiklerini de yapıyor. Şu an için hiçbir olumsuz tablo yok. Muhtemelen bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir.'”