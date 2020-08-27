Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il talimatı verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hasta ve temaslı tespitinde hızlı bir şekilde hareket edilmesi ve tedavilere süratle başlanması talimatının verildiğini belirtti.
Koronavirüs vakalarının son haftalarda artış gösterdiği 6 ilin sağlık müdürü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplandır. Videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda artan koronavirüs vakalarına karşı alınacak yeni tedbirler ve hastalığın tedavisinde izlenecek yol haritası görüşüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara ve İzmir başta olmak üzere ek koronavirüs tedbirleri getirilen Kayseri, Konya, Diyarbakır ve Şanlıurfa il sağlık müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.
Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulu Koca, koronavirüs hasta ve temaslı tespitinin hızlı bir şekilde yapılması ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdiklerini açıkladı.
Koca şunları yazdı;
"6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik."