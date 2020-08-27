Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il talimatı verdi

Koronavirüs vakalarının son haftalarda artış gösterdiği 6 ilin sağlık müdürü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplandır. Videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda artan koronavirüs vakalarına karşı alınacak yeni tedbirler ve hastalığın tedavisinde izlenecek yol haritası görüşüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara ve İzmir başta olmak üzere ek koronavirüs tedbirleri getirilen Kayseri, Konya, Diyarbakır ve Şanlıurfa il sağlık müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulu Koca, koronavirüs hasta ve temaslı tespitinin hızlı bir şekilde yapılması ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdiklerini açıkladı.

Koca şunları yazdı;

"6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik."