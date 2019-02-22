Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç isteği) Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete

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