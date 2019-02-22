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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç isteği) Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete

22 Şubat 2019 Cuma 13:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç isteği) Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:06
  1. Mersin
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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