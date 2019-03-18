Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Türkler) Üç Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz, Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün görüştüm. Ameliyat sonrası bacağından bir müdahale olmuştu, genel durumu iyi

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