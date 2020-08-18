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Korona Virüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bilançoyu açıkladı
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ağustos koronavirüs bilançosunu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre son 24 saatte 20 kişi hayatını kayberken toplam vefat sayısı 6 bin 16'ya yükseldi. 1263 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 251 bin 805 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 19:43:00 - 2020-08-18 20:03:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ağustos "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre; 1263 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 20 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 16'ya toplam vaka sayısı ise 251 bin 805'e yükseldi.

Tedavisi tamamlanan 942 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı ise 232 bin 913'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, ağır hasta sayısı 703, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." ifadelerini kullandı.

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