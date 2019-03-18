Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saldırıda yaralanan üç Türk kardeşimizle irtibat halindeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Türkler) Üç Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz, Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün görüştüm. Ameliyat sonrası bacağından bir müdahale olmuştu, genel durumu iyi.18 Mart 2019 Pazartesi 13:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Türkler) Üç Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz, Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün görüştüm. Ameliyat sonrası bacağından bir müdahale olmuştu, genel durumu iyi.
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