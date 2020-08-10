Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o mesajı paylaştı: Ölüm korkusu başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalanan bir hekimin mesajını paylaştı. Bakan Koca'nın mesajına yer verdiği doktor, mesajında yoğun bakımda biraz daha ağırlaştığını belirtip, "Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hekimin mesajına yer verdi.
Bakan Koca, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla yaptığı paylaşımda operatör doktor Bülent Çetin'in ölümcül salgınla mücadelesine yer verdi.
"Ölüm korkusu başlıyor"
Koca'nın paylaşımında yer alan, koronavirüsle mücadele eden doktorun mesajı şöyle:
"Akciğer tomografisinde Kovid-19 olduğum belirlendi. İlk 3-4 gün servisteydim. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı gelişmeye başladı. Yoğun bakımda biraz daha ağırlaştım. Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz. Kurallara dikkat edilmeli. Yoksa canınızı virüse emanet etmiş oluyorsunuz. Op. Dr. Bülent Çetin."