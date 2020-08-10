  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o mesajı paylaştı: Ölüm korkusu başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalanan bir hekimin mesajını paylaştı. Bakan Koca'nın mesajına yer verdiği doktor, mesajında yoğun bakımda biraz daha ağırlaştığını belirtip, "Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:11:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o mesajı paylaştı: Ölüm korkusu başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hekimin mesajına yer verdi.

Bakan Koca, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla yaptığı paylaşımda operatör doktor Bülent Çetin'in ölümcül salgınla mücadelesine yer verdi.

"Ölüm korkusu başlıyor"

Koca'nın paylaşımında yer alan, koronavirüsle mücadele eden doktorun mesajı şöyle:

"Akciğer tomografisinde Kovid-19 olduğum belirlendi. İlk 3-4 gün servisteydim. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı gelişmeye başladı. Yoğun bakımda biraz daha ağırlaştım. Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz. Kurallara dikkat edilmeli. Yoksa canınızı virüse emanet etmiş oluyorsunuz. Op. Dr. Bülent Çetin."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ulvi

Allahtan çok ölümden korkmayı red ediyorum.Psikolojik olarak Ölüm korkusu ile yaşayarak canlı canlı mezara girmeyide red ediyprum. Bu taraf bir göz açıp kapama.Esas olan diğer taraf..
  • Yanıtla
Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere
Gündem

Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere..
Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! 25 ilde sevindiren gelişme
Korona Virüs

Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! 25 ilde sevindiren gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ağustos Pazar gününe ilişkin Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. 15 vatandaşımızın hayatını kaybe..
Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan
Siyaset

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın parti içinde ihtilaf oluşturarak 81 il kadın kolları başkanının yazarımız Abdurrah..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı