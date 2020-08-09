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Korona Virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse karşı vatandaşlardan talepte bulundu: Takipçilerinizle paylaşın...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni paylaşımda bulunarak, "Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın." vatandaşlardan talepte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:37:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse karşı vatandaşlardan talepte bulundu: Takipçilerinizle paylaşın...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusuna ilişkin vatandaşlardan talepte bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, vatandaşlardan sosyal medya hesaplarından tedbir mesajı vermelerini ve bunu takipçileriyle paylaşmalarını talep etti.

"Mesaj hazırlayıp takipçilerinizle paylaşın"

Hazırlanan mesajın elden geldiğince etkili olmasını belirten Koca, yaptığı paylaşımda, "BUGÜN PROFİLİNİZDEN SİZ DE BİR TEDBİR MESAJI VERİN. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun." ifadelerini kullandı.

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