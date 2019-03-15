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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'da

Bakan Koca, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde esnafla buluştu

15 Mart 2019 Cuma 19:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'da

KONYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde esnafla bir araya geldi.

Koca, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Konya'da Beyşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Beyşehir ilçe merkezinde seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Fahrettin Koca, ilçeye yapılan yatırımları anlattı.

Bakan Koca, daha sonra Hüyük ilçesinde yapımı devam eden 25 yataklı Hüyük Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Koca, partisinin ilçe ve büyükşehir belediye başkan adayı için destek istedi.

Fahrettin Koca'ya, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Konya milletvekilleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:46
  1. Beyşehir
  2. Hüyük
  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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