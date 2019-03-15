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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da

Bakan Koca:- "Sağlıkta yeni dönemde hedefimiz 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti vermektir. Şehir hastaneleriyle de sağlıkta geldiğimiz son noktayı taçlandırmak istiyoruz"- "Amacımız şehir hastanelerinin hizmete girmesiyle buraya gelen hastalarımızın her türlü sorununu başka bir hastaneye sevk edilmesine gerek kalmadan çözüme kavuşturmaktır"

15 Mart 2019 Cuma 16:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da

KONYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta yeni dönemde hedefimiz 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti vermektir. Şehir hastaneleriyle de sağlıkta geldiğimiz son noktayı taçlandırmak istiyoruz." dedi.

Koca, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Konya'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kullanılan arsanın Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin "Eski Hava Hastanesi Devir Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Koca, Konya'nın son 16 yıldaki gelişimi ve kalkınmasını takip etmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Konya'da 16 yılda 53 sağlık tesisini ve 31 hastane binasını tamamlayarak hizmete sunduklarını belirten Koca, şöyle devam etti:

"Hastane yatak sayısını 4 bin 174'ten 7 bin 686’ya çıkardık. İlçelerimizin hastane ihtiyaçlarını giderdik. Kentte 10 adet sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. Sağlıkta yeni dönemde hedefimiz 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti vermektir. Şehir hastaneleriyle de sağlıkta geldiğimiz son noktayı taçlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanemizin de yapımı devam ediyor. Biz şehir hastanelerini önümüzdeki dönemde sadece büyüklükleriyle değil, fonksiyonel yapısıyla da farklılık gösteren, hem fiziki hem ileri teknoloji altyapısıyla hem de insan kaynağıyla sağlıkta son noktada hizmet verebileceğimiz hastaneler olarak konumlandırmak istiyoruz."

- Konya Şehir Hastanesi yıl sonunda açılacak

Koca, her geçen gün şehir hastanelerini markalaştırmak istediklerine işaret ederek, "Şehir hastaneleri klinik çalışmaların, eğitimin ve araştırmanın da zirvede yapıldığı hastaneler olacak. Amacımız, şehir hastanelerinin hizmete girmesiyle buraya gelen hastalarımızın her türlü sorununu başka bir hastaneye sevk edilmesine gerek kalmadan çözüme kavuşturmaktır. Bu kapsamda kaba inşaatının yüzde 60'ı tamamlanan Konya Şehir Hastanesini de bu yıl sonunda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesine devredilecek alanda Şeyh Sadrettin Konevi Camisi ve Türbesi'nin ihyası için önemli çalışmalar yapılacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Buradaki binaların tasfiyesi, çevre düzenlemesi ile cami ve türbeye hizmet edebilecek tesisler inşa edilecek. Hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin hizmetine sunulacak. Konya'da çok önemli gönül sultanlarımızın manevi ev sahipliğinde ve hamiliğinde, bu dünyadaki misafir hayatımızı ve dünyamızı zenginleştirip, huzur buluyoruz. Onlara yakışır mekanlar hazırlayıp, onları ziyaret ederek istifade etmek isteyenlere layık olmak önemli bir ödevimizdir. Bu ödevlerimizden birini daha tamamlamanın ilk adımını burada imzalayacağımız protokolle attık."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da arsaya Şeyh Sadrettin Konevi adına bir de kütüphane inşa edeceklerini bildirdi.

Konuşmanın ardından Bakan Koca ve Altay, protokolü imzaladı.

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve davetliler katıldı.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:58
  1. Eski Hava Hastanesi Devir Protokolü İmza Töreni
  2. Konya
  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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