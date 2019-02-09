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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kaybettiğimiz vatandaşımızın sayısı 17 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kaybettiğimiz vatandaşımızın sayısı 17 oldu

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret eden Koca, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, olayda yaralananlardan Mert Aydın'ın sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu belirterek, "Solunum cihazına bağlı değil. Genel durumu iyi, kendisiyle iletişim kurabiliyoruz. Giderek toparlayacağını düşünüyoruz. Durumu, ciddi bir tablodan çıktı. Şu an genel durumu daha iyi." dedi.

"Kaybettiğimizin vatandaşımızın sayısı 17 oldu." diyen Bakan Koca, yaralılara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bizim şu an takip ettiğimiz 13 hastamız var. Bu hastaların 7'si yoğun bakımda takip ediliyor. Bir hastamızı da taburcu etmiştik. Bu 7 hastadan 2'sinin durumu ciddi. Bir de Havva kızımız var. Havva'nın durumunu düne göre biraz daha iyi gördük ama ciddiyetini koruduğunu söyleyebiliriz. Tayyip'in (Mahmut Alemdar) durumu da düne göre daha iyi ve iletişim kurulabilir durumda. Genel durumunu da iyi gördüğümüz bir pozisyonda."

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:54
  1. Aydın
  2. -Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
  3. Sağlık Bakanı enkazdaki ölü sayısını 17 olarak açıkladı

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