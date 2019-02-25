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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetini hedefe koyduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmayı kendimize hedef koyduk. Özellikle sağlık alanında, sağlık turizminin de merkezi olan şehir hastanelerini, bölgenin sağlık üssü yapan yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetini hedefe koyduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmayı kendimize hedef koyduk. Özellikle sağlık alanında, sağlık turizminin de merkezi olan şehir hastanelerini, bölgenin sağlık üssü yapan yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Bakan Koca, Konya’nın Kulu ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkede son 50 yılda ilk kez seçimsiz bir 4 buçuk yıllık sürece girildiğini söyledi.

Yeni dönemin eskiden daha iyi olacağını, vatandaşın hizmete daha kolay erişebileceğini belirten Koca, "50 yıldır olmayan seçimsiz 4 buçuk yıla yakın zaman dilimine, yeni hükümet sisteminin icraatlarıyla eski sistemin yanlışlarını öteleyen, yeni dönemde hızlı karar veren, ‘Bugün git, yarın gel’ bürokratik anlayışını öteleyen bir anlayışla icraat yapma dönemine giriyoruz. 31 Mart bu anlamda son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Koca, yeni dönemde hem ülke genelinde hem de Kulu'da hizmete hız kesmeden devam edeceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli olan bu dönemde milletimizin gönlüne girebilmek olmalı. Yani sizlerin gönüllerinde yer edinebilmek olmalı. Milletin teveccühüne mazhar olabilmek önemli. Halka ve Hakk’a karşı mahcup olmamak önemli. Emanetinize sahip çıkmak önemli. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli sağlık hizmeti verme gayretindeyiz. Yeni dönemde 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmayı kendimize hedef koyduk. Özellikle sağlık alanında, sağlık turizminin de merkezi olan şehir hastanelerini, bölgenin sağlık üssü yapan yeni bir döneme giriyoruz."

- Konya Şehir Hastanesi

Konya’da yapımı devam eden bin 250 yataklı şehir hastanesine ilişkin bilgi veren Koca, hastanenin en geç gelecek yıl hizmete açılacağını bildirdi.

Kulu’da doğalgaz kullanımın yaygınlaşması için çalışmaların sürdüğüne değinen Koca, ilçede yapımı süren ve yapılması planlanan projeleri anlattı.

Koca, 31 Mart seçimlerinin, şehirlerin kalkınması, sürdürülebilir projeler için önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yeni dönem, 4 buçuk yıllık icraatların başlayacağı bir dönem olacak. Bu dönem, dört buçuk yıllık iktidarın gücüne güç katacak bir seçim olacak. O nedenle bu süreçte meclis üyeliği ve benzeri birtakım yaklaşımlarla küsenlerimiz olmuştur. Hepimizin gönlünden geçen olmamış olabilir. Büyük resme bakıp, bugün için bu kırgınlıkları bir tarafa atıp, sandığa gitmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Oyumuzu kutsal bilmeli ve sorumluluğumuzun gereğini mutlaka yapıyor olmalıyız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da hükümetleri döneminde Konya'nın ve tüm Türkiye'nin güzel hizmetler aldığını ifade etti.

31 Mart seçimlerinde vatandaşlardan destek beklediklerini vurgulayan Usta, "Seçimi kazanmak, elbette sandığa gitmekle başlar. Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise konuşmasında vatandaşlardan yerel seçimler için destek istedi.

- "3 bin kişiyle AK Parti’ye geldim"

Bakan Koca, konuşmaların ardından AK Parti'ye geçen eski CHP İlçe Başkanı Bayram Kaya'ya rozetini takarak, tebrik etti.

Kaya da 10 yıl ilçe başkanlığı yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zillet ittifakına, bu çetelere karşı Cumhur İttifakı’nın yanındayım. 3 bin kişiyle AK Parti’ye geldim. Sizden bir karşılık istemiyorum. Ben bundan sonra ölene kadar AK Partiliyim. Ben buradayım. Kim nereye giderse gitsin. Sonuna kadar Reis’in yanındayım, gönül adamının yanındayım. Gönül, gönül verilerek alınır."

Koca, daha sonra Atatürk Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafla sohbet edip, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Kulu Kaymakamlığını da ziyaret eden Koca, Kaymakam Ali Edip Budan ile bir süre görüştü.

 

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:44
  1. Konya
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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