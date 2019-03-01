Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kabul edilemez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü) Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para ce

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