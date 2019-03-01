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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü) Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para ce

01 Mart 2019 Cuma 13:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü) Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para ce

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:32
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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