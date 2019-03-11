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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İsmet Özel'in sağlık durumu) Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli şairi ve aynı zamanda

11 Mart 2019 Pazartesi 16:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İsmet Özel'in sağlık durumu) Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli şairi ve aynı zamanda

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:28
  1. Fahrettin Koca
  2. İsmet Özel
  3. Sağlık Bakanı

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