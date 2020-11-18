  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "bütün ülkeye yayıldı deyip duyurdu!
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "bütün ülkeye yayıldı deyip duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakaları ve aşıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır." dedi. Bakan Koca "Bu yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim" sözlerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:15:00 - 2020-11-18 11:27:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "bütün ülkeye yayıldı deyip duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır." dedi. Bakan Koca, "Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca corona virüs aşısıyla ilgili "Bu yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim" sözlerini kullandı.

Önümüzdeki yıl 273 sağlık tesisi tamamlanacak

Bakan Koca ayrıca, "Önümüzdeki yıl 54'ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Bu bakan iyi hoşta bir kere Allah demiyor.İnsallah demiyor..güç bizde,tedbirde diyor.. dedikçe hastalık artıyor
  • Yanıtla

yazıklar olsun

yalan dolanın bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. artık sayılar gizlenemeyecek seviyeye geldi.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum
Gündem

Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum

İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir keskin nişancı, Azerbaycan-İran sınırındaki Hüdaferin’i eşiyle ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev’i dürb..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na kritik atama!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na kritik atama!

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı. Karar Resmi Gazete'de..
Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Merak edilen Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı? sorusunun cevabı haberimizde.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay