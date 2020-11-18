Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "bütün ülkeye yayıldı deyip duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır." dedi. Bakan Koca, "Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca corona virüs aşısıyla ilgili "Bu yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim" sözlerini kullandı.

Önümüzdeki yıl 273 sağlık tesisi tamamlanacak

Bakan Koca ayrıca, "Önümüzdeki yıl 54'ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.