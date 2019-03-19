Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıyla ilgili bir ekip iki hafta önce Küba'ya gitmişti. Şu an yine bir geniş ekibimiz Güney Kore'de araştırma, çalışma ve görüşmeleri yapmak üzere gitmiş oldular."
19 Mart 2019 Salı 18:02
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