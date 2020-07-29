Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalı

Buruk geçen Ramazan Bayramı bize eski bayramları özletti. Kurban Bayramı'nı mevcut şartlardar ruhuna en uygun şekilde yaşamayı biliyoruz. Kurban Bayramı'nda, kurbanlık alışverişi belediyeler tarafından denetlenen yerlerden yapılmalı. Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalı, pazarlık el sıkışarak yapılmamalı 65 yaş üstü ve hastalar hayvan satış alanında bulunmamalı.

Bayram ve cuma namazına seccade ile gidilmeli

Bayramın ilk günü Cuma gününe denk gelmektedir. Biri bayram ve diğeri cuma namazı olmak üzere 2 namaz cemaatle kılınacak.

Cemaatle kılınacan namazlarda şu tedbirlere uyulmalıdır

Abdest, namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, cami şadırvanında alınmamalıdır. Abdest evde alınmalıdır. Aksi takdirde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

Bayram ve Cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür. Virüs dış ortamda bir süre canlı kalmakta, başkasına bulaşabilmektedir. Bu yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz.

Bu bayramda makbul olan yüz yüze ziyaret değildir, bayramlaşmalar telefon ile yapılmalıdır. El öpmeyi, el öptürmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz.

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