Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Pozitif vakaların dönüşme oranı Türkiye genelinde 1,3 kat arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarıyla ilgili bilgiler verdi.
Bakan Koca, Twitter'dan yapığı paylaşımda, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır." ifadelerini kullandı.