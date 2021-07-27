Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısını açıkladı.
Türkiye’de yeni tip koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni açıklama geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede birinci doz aşısını olmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye düştüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılamada son durumu duyurdu. Bakan Koca, "Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi." dedi.