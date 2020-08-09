Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı! 25 ilde sevindiren gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ağustos 2020 Pazar gününe ilişkin Türkiye günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

Tabloya göre, 61 bin 446 test yapılırken, bin 182 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan 15 kişi hayatını kaybederken, bin 103 kişi de koronavirüse karşı şifa buldu.

"25 ilde son iki gündür entübe hasta yok"

Bakan Koca, vaka sayısına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok." ifadelerini kullandı.