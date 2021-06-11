Sağlık Bakanı duyurdu! Yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da dahil edileceğini açıklamıştı.

Bakan Koca daha sonra aşı kapsamına avukatlar, berber ve kuaförlerin de alındığını duyurmuştu.

Yeni mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" mesajını paylaştı.



Aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre koronavirüs aşılamasında yapılan toplam doz sayısı 32 milyonu, ikinci dozu olanların sayısı ise 13 milyonu aştı.