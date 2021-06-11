  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
FETÖ'nün "mahrem imamlarına" baskın
TUSKON davasında karar açıklandı
İstanbul Havalimanı, Avrupa'da zirveyi bırakmadı
Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması
Korona Virüs Sağlık Bakanı duyurdu! Yarın başlıyor
Korona Virüs

Sağlık Bakanı duyurdu! Yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksi ve dolmuş esnafının da yarından itibaren aşı randevularını alabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 11:36:00 - 2021-06-11 11:39:00
Sağlık Bakanı duyurdu! Yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da dahil edileceğini açıklamıştı.

Bakan Koca daha sonra aşı kapsamına avukatlar, berber ve kuaförlerin de alındığını duyurmuştu.

Yeni mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" mesajını paylaştı.


Aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre koronavirüs aşılamasında yapılan toplam doz sayısı 32 milyonu, ikinci dozu olanların sayısı ise 13 milyonu aştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay