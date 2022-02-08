  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Sağlık Bakanı duyurdu! Artık 81 ilde
Korona Virüs

Sağlık Bakanı duyurdu! Artık 81 ilde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın 81 ildeki hastanelere dağıtıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 10:26:00 -
Sağlık Bakanı duyurdu! Artık 81 ilde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkesi aşı olmaya çağırarak Turkovac'ın artık gitmediği il kalmadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca şunları söyledi:
"Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz."

Vaka ve aşılamada son durum

Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 274 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,63, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,65 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 125 bin 638 doza yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay