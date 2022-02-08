Sağlık Bakanı duyurdu! Artık 81 ilde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkesi aşı olmaya çağırarak Turkovac'ın artık gitmediği il kalmadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca şunları söyledi:

"Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz."

Vaka ve aşılamada son durum

Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 274 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,63, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,65 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 125 bin 638 doza yükseldi.