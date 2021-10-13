Sağlık Bakanı çağrı yapmıştı! TURKOVAC'ta başvurular başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üçüncü doz Kovid-19 aşısını yaptıracak kişileri yerli aşı TURKOVAC için gönüllü olmaya çağırmasının ardından başvurular alınıyor.

TURKOVAC hatırlatma dozu uygulamasına katılmak isteyenler, daha önce Kovid-19 geçirmemiş ve iki doz aşısını yaptırmış 18-59 yaş kişiler arasından seçilecek.

Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.

Açılan pencerede "3. doz hatırlatma Kovid-19 aşımı inaktif Kovid-19 TURKOVAC aşısı ile yaptırmak istiyorum" seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.

Türkiye'nin dört bir yanından herkesin katılabileceği hatırlatma dozu uygulaması, başta şehir hastaneleri olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.

Yerli aşı TURKOVAC'ın seri üretime geçebilmesi için en az 3 bin kişinin hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih etmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgiye "ALO 184" hattından ulaşılabilecek.