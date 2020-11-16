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Korona Virüs Sağlık Bakanı açıklama yaptı mı? | Son dakika koronavirüs açıklaması
Korona Virüs

Sağlık Bakanı açıklama yaptı mı? | Son dakika koronavirüs açıklaması

Koroavirüs son durum | Koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor. Hal böyle olunca vatandaşlar son dakika gelişmeleri yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Pek çok kişi internette ‘Bilim Kurulu toplandı mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:54:00 -
Sağlık Bakanı açıklama yaptı mı? | Son dakika koronavirüs açıklaması

Koronavirüs son dakika | Koronavirüs salgınında vakalar havaların da soğumasıyla artmaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni kısıtlamaların olup olmayacağını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapıp yapmadığını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanı konuştu mu?

Sağlık Bakanı açıklama yaptı mı? | Son dakika koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgınında vakalar arttıkça milyonlarca kişi yeni kararların alınıp alınmayacağını araştırıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara seslendi. Bakan Koca, “Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin” dedi.

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