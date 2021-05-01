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Korona Virüs Sağlık Bakanı açıkladı! Tam kapanmadan sonra...
Korona Virüs

Sağlık Bakanı açıkladı! Tam kapanmadan sonra...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 günlük tam kapanmanın ardından vakaların düşmesiyle birlikte kontrollü normalleşme döneminin başlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 10:16:00 -
Sağlık Bakanı açıkladı! Tam kapanmadan sonra...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hedefin vaka sayısını 5 binin altına düşürmek olduğunu ifade eden Bakan Fahrettin Koca, bunun için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.

Bodrum'da risk var

Bodrum'a yaşanan akınla ilgili de konuşan Sağlık Bakanı Koca, durumun vaka artış riskini artırdığını dile getirdi.

Tam açılma olacak mı?

Fahrettin Koca, Abdulkadir Selvi'nin "Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak?" sorusuna, "Bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

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