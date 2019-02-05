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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Bu hafta itibarıyla son bulacak!

Açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu hafta itibarıyla 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır" ifadelerini kullandı.

05 Şubat 2019 Salı 16:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Bu hafta itibarıyla son bulacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden yapılan incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verilmiştir. Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibariyle bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:27
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