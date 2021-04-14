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Korona Virüs Sağlık Bakanı 5 ili paylaşıp uyarıda bulundu
Korona Virüs

Sağlık Bakanı 5 ili paylaşıp uyarıda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış olan 5 ili paylaşıp uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 15:27:00 -
Sağlık Bakanı 5 ili paylaşıp uyarıda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış olan 5 ili paylaşıp uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." dedi.


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