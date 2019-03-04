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Sağlık Bakan Yardımcısı Talas’ta

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:25
Sağlık Bakan Yardımcısı Talas’ta

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaretinde “Her alanda olduğu gibi sağlıkta da Kayseri Modelini ülkemiz geneline uygulamaya çalışıyoruz.” dedi.


Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Meşe’yi kapıda karşıladı. Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Prof. Dr. Meşe, belediyecilikteki Kayseri Modelinin sağlıkta da yakaladıklarını belirterek, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde 15 yıldır yaptığımız faaliyetler Dünya Sağlık Örgütü tarafından takdirle karşılandı. Avrupa hastaneleri içinde hastane enfeksiyonlarını yarı yarıya azalttık. Bunu da belgeledik ve finale kaldık. Bu akşam da Dünya Sağlık Örgütü Cenevre Ofisinden uzmanlar gelecek. Buradaki faaliyetlerimizi değerlendirecekler.” diye konuştu.


Hastane enfeksiyonlarının çok önemli ölüm nedenlerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Meşe, “Bir hastanenin en önemli kalite göstergesi hastane enfeksiyonlarıdır. Biz ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde yaklaşık 15 yıldır enfeksiyonlarla mücadele ediyoruz. ERÜ, bölgeye hizmet eden çok büyük bir hastaneye sahip. Dünyanın hiçbir yerinde hastane enfeksiyonlarını sıfırlamış bir hastane yok. Bunu aza indirmiş hastaneler var. Biz de bunu yarı yarıya azalttık. Sağlık Bakanlığı olarak bu modeli tüm Türkiye’ye, yine bir Kayseri Modeli olarak uygulayacağız.” şeklinde konuştu.


Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu ise, Prof. Dr. Meşe’nin Kayseri’yi Ankara’da en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirterek, “Özellikle Kayseri’nin sağlık yatırımları açısından hem Muhammed Güven, hem de Emine Alp Meşe hocalarımız takipteler. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.


Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Meşe’nin Talas’a açılan aile sağlığı merkezlerine büyük destek verdiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Geçtiğimiz aylarda açtığımız Fatma Kirazgiller Aile Sağlığı Merkezinin açılışına katıldılar. İnşallah şimdi de bu ay içinde açmayı planladığımız Servet Ziya Ustaoğlu Aile Sağlığı Merkezinin açılışını yapacağız. Ayın sekizinde de aile hekimlerinin kurası çekiliyor. Emine Hocam sayesinde bu işlem hızlandırıldı ve merkezin hızlı bir şekilde açılması için destek verdiler. İnşallah bundan sonra da Melikgazi’de de desteklerini bekliyoruz. Özellikle İldem bölgesine yapılması planlanan 200 yataklı hastane şehrin doğusundaki ihtiyaca cevap verecektir. Oradaki arsa işleriyle ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. İnşallah bu bölgedeki vatandaşlarımız rahatlayacak. Verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:25
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