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Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir memleketi Bilecik’te

Bilecik’e gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AK Parti Bilecik Aile Buluşması programına katıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:52
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir memleketi Bilecik’te

Bilecik’e gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AK Parti Bilecik Aile Buluşması programına katıldı.


Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, ilk günden bu yana hizmet eden il başkanları, merkez ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.


“Çok şükür AK Parti ailesi olarak bir ve beraberiz”


Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AK Parti ailesi olarak bir ve beraber olduklarını ifade ederek, “Uzun bir aradan sonra kardeşlerimizle bir araya gelmemize vesile olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok şükür AK Parti ailesi olarak bir ve beraberiz. Önümüzde 31 Mart Yerel seçimleri var. Her vesile ile şunun altını çiziyoruz. Bu seçim bir yerel seçim olmakla birlikte Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ülkemizin elini güçlendirme seçimidir. Bütün kardeşlerime bu hususu hatırlatmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.


Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığımızı göstermek adına bir araya geldik”


AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldıklarını göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, “Bilecik’te bugün ayrı bir sevinçliyiz ve onurluyuz. 2001’de bu Millete Umut kaynağı olarak çıkan ve dünyanın dörtbir taraftaki gönül coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizin dertleriyle dertlenen bir iktidarın üyeleri olarak bir araya geldik. Ülkemiz üzerinde oynanan kötü oyunlara karşı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığımızı göstermek adına bir araya geldik. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bilecik AK Parti ailesi olarak bu buluşmayı gerçekleştiren bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.


“18 yıl önce milletin gönlüne atılmış bir fidanın çınara dönüşmüş halini görüyoruz”


Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise, düzenlenen gecenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, “Cenabı Allah’a şükürler olsun ki Bugün AK Parti ailesi olarak Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olarak tekrar Aynı Çatı Altında Bir araya gelmenin onurunu, mutluluğunu ve bahtiyarlığına yaşıyoruz. Cenabı Allah önce memleket önce millet ülküsü ile yola çıkan bu davayı ilelebet payidar eylesin. Ülkemize hizmetkar eylesin. Bugün ayrı bir onurluyuz, mutluyuz, sevinçliyiz. Çünkü yaklaşık 18 yıl önce bu Milletin gönlüne atılmış bir fidanın Çınar’a dönüşmüş halini görüyoruz. Cenabı Allah davamızı hak eylesin bize güç versin Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a dünyadaki bütün gönül dostlarımıza Umut kaynağı etsin. O gönüldaşlarımızı hayal kırıklığına uğratmasın. Bu Milleti onlarakurtarıcı eylesin. Davamızı da uzun ömürlü etsin” şeklinde konuştu.


AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık da yaptığı konuşmada; hem kendi döneminde hem de daha önceki dönemlerde yapılan çalışmalar dolayısıyla emeği olanlara teşekkür ederek, 31 Mart Yerel seçimlerinde yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Konuşmaların ardından program AK Parti’nin kuruluşundan bu yana emeği olanlara Teşekkür Plaketi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:52
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