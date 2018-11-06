Sağlık alanında tekelleri kıran, teröristleri kovan düzenlemeleri istemiyorlar! Karanlık odaları “kudurtan yasa”

Faruk Arslan / İSTANBUL

İlaç ve eczacılık alanında düzenlemeler içeren, idari yaptırımların güncellendiği, çeşitli sağlık kuruluşlarının tekelinin kırıldığı AK Parti’nin 44 maddelik yasa teklifi Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diş Hekimleri Birliği (DHB), CHP ve terör yandaşlarını rahatsız etti. Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddete yönelik tedbirlerin artırılması hariç tüm maddelere itiraz eden, kamudan ihraç edilen hekimler ile güvenlik soruşturması olumsuz çıkan hekimlerin çalışmalarına sınırlama getirilmesine karşı çıkan ‘istemezük’ korosuna tepki gösteren uzmanlar, itirazların yersiz olduğuna vurgu yapıyor.

FETÖ’cü hekimler için zıpladılar

AK Parti tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa teklifinden Türk Tabipler Birliği (TTB), Diş Hekimleri Birliği (DHB), CHP ve terör yandaşlarını rahatsız. 44 maddelik yasa teklifinde; kamudan ihraç edilen FETÖ ve PKK yanlısı sözde hekimlerin SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında görev alamaması, güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekim adaylarının sadece muayenehane açabilmesi, birden fazla kurumda çalışacak hekimin TTB ve DHB’den izin alma zorunluluğunun kaldırılması, ilaç ithalinde Sağlık Bakanlığı ve SGK’ya da yetki verilmesine TTB, DHB ve CHP ve HDP/TİP tepki gösteriyor.

TTB, yasa teklifinin tümden geri çekilmesini istiyor. FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle ilişkileri gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen hekimler için “hukuksuz şekilde kamudan atılan” ifadesini kullanan TTB, yasa teklifinin hekimlerin düşünce ve ifade hürriyetini yok ettiğini öne sürüyor.

İnternet sitelerindeki istemezük korosu

Konuya ilişkin Diş Hekimleri Birliği, resmi internet sitesinden “Yasa teklifi ile insan hakları değerlerine bütünüyle aykırı bir metnin yasalaştırılması önerilmektedir” açıklamasını yaptı. İstemezükçülerin siyasi kanadını oluşturan CHP ise vekil Ali Şeker vasıtasıyla, “Bu yasa sağlıkçıya açlıkla şiddet uygulama yasasıdır” dedi. HDP listelerinden TBMM’ye giren ve istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne geçen militan bozuntusu Barış Atay ise, “Hekimlerin haklı mücadelesinde yanlarındayız. Sonuna kadar bu garabete karşı çıkmaya, direnmeye devam edeceğiz” sözlerini paylaştı.

Vatana ihanetin kamusu-özeli olmaz

İtirazların yersiz olduğunu belirten 15 Temmuz Tabipleri Platformu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, “İsminde ‘Türk’ ibaresi taşımaması gereken kuruluşların TBMM’deki yasa tasarısına itirazları tekellerinin kırılıyor olmasındandır. Ayrıca FETÖ’nün dillendiremediği söylemleri tekrarlamaktır. Polisler, öğretmenler nasıl ki kamudan ihraç sonrasında görevini yapamıyorsa hekimler için de bunun geçerli olmasının mahsuru yoktur. Vatana ihanetin kamusu özeli olmaz” dedi.

Akit’e konuşan Sosyal Tıp Akademisyeni M. Erdoğan Sürat, “İster öğretmen ol, ister sanayici ol, ister sağlıkçı ol, ister asker veya polis ol. Sen gidip devlete değil de FETÖ’ye PKK’ya çalışıyorsan senin kamudan ihracının ardında hiçbir yerde çalışamaman için elbette seferber olunur. Kaldı ki alanında uzman ise bu hekimler, muayenehane açabiliyorlar yine de ve o haliyle de müşterisini çeker. Devlet buna dahi mani olmuyorken bu yasaya ‘açlıkla şiddet uygulama yasasıdır’ demek yanlış olur. SGK anlaşmalı hastanelerde FETÖ-PKK zanlısı hekimlerin çalışıyor olması hem hasta açısından sakıncalıdır hem de oralarda muayene olacak önemli şahsiyetlerin hayatını riske atmak demektir” şeklinde konuştu.

‘Şiddet’ konusuna özellikle dikkat

Prof. Dr. Sürat, hekimlere şiddet konusunda yetkililerin dikkatli adım atılması gerektiğine vurgu yaparak, “Alınacak tedbirler hekimin hastaya şiddet uygulamasına yol açmamalıdır. Hekimlerin hastalara tepeden bakması ve hakir görmesi kabul edilemez. Şiddet gibi olaylar maalesef etki-tepki sonucu olabiliyor. Cezai tedbirlerle bu tür hadiselerin önüne geçilmez bilakis artış gösterir. Bu husus da söz konusu yasa tasarısına düştüğümüz şerh olsun.”

Teklif komisyonda görüşülüyor

AK Parti’nin teklifiyle TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu’na getirilecek. Kamudan ihraç edilen hekimler ile güvenlik soruşturması olumsuz çıkan hekimlerin çalışmalarına sınırlama getirilmesine ilişkin hükümler içeren 44 maddelik yasa tasarısı ile yurtdışından ilaç teminindeki sıkıntılar giderilecek, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ceza uygulama yetkisi verilecek, terör örgütleriyle ilişkisi nedeniyle kamudan atılan hekimlerin raporları idari işlemlere esas alınmayacak, tabiplerin birden fazla tabiplik görevi için tabip odasından izin alma şartı kaldırılacak, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi için tedbirler artırılacak, taşıyıcı annelik ve sperm bankasından çocuk sahibi olmak yasaklanacak, sigara paketlerinin üzerinde markanın logosu olmayacak.