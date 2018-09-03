Ertuğrul Sağlam'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! '6-2, 6-3 olabilirdi'

3-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili konuşan Kayserispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyuncularımı kutluyorum ancak şunu da söylemeliyim ki hale eksiklerimiz var. Tam olarak istediğim seviyede değiliz" dedi.

"FENERBAHÇE SEYİRCİSİ HEP DESTEK OLDU"

Sağlam Kadıköy atmosferiyle ilgili olarak da, "Açıkçası alınan mağlubiyetlerden dolayı seyircinin takımlarına tepki göstereceğini düşündük ancak onlar takımlarına ilk dakikadan son dakikaya kadar destek oldular. Son dakikalarda bile takımlarını itmeye çalıştılar" şeklinde konuştu.

"6-2, 6-3'E GİDEBİLİRDİ"

Tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda çok pozisyon bulduk. Kaleci Harun da çok kurtardı. 6-2 ya da 6-3'lük bir skor da olabilirdi. Golü beklemediğimiz anda yedik. Faul vardır ya da yoktur ama erken gol yememek için çalışmıştık. Yine de geri dönüşlerimiz iyi oldu." yorumunu yaptı.

"ŞAMİL CİNAZ KARARI GÖZDEN GEÇİRİLECEKTİR"

Sonradan oyuna giren ancak 82. dakikada kırmızı kart gören Şamil ve ilgili pozisyonu da yorumlayan Sağlam, "Ben de ilk anda Şamil'in bastığını düşündüm ancak sonradan izlediğimizde bilerek olmadığını çok net şekilde görüyoruz. Kırmızı kart doğru değil. Son 10 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Ceza işlemleri uygulanırken kartın yanlış olduğunun da görüleceğini ve buna göre karar verileceğini umuyorum" dedi.

"ALİ KOÇ BİZİ KUTLADI"

Maç sonu soyunma odalarında sevinç yaşarken Ali Koç'un yanlarına geldiğini belirten Sağlam, "Tebrik ettiler. Çok centilmence davrandılar. Maçtan sonra da söyledim. Bunları artırmalıyız. Geçmişte yapamadık. Hiçbirimiz yapamdık, artık bu tür hareketler daha fazla olmalı" açıklamasını yaptı.