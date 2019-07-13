Sağlam bıraktığı iş yeri küle döndü Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan yangın bir iş yerini kül etti.

Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan yangın bir iş yerini kül etti.

Olay, ilçenin Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde bulunan iki katlı iş yerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Kelleci isimli vatandaşa ait oto yıkama servisinde elektrik kontağından yangın çıktı. İş yerinde dumanların yükselmesinin ardından alevler kısa sürede büyüdü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Yangında iş yerinin üst katında bulunan halı malzemeleri yandı.



"Akşam her şeyi kontrol edip öyle çıktım"

İş yerinin yandığının şokunu yaşayan Cemal Kelleci, "Akşam dükkanı kapattım. Aklımdan bile geçmezdi. Giderken elektrik süpürgesi fişte takılıydı ancak elektrik kontağından çıktığını düşünüyorum. Canımız sağ çok şükür" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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