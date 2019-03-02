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"Sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:"Türkiye'de iş, ekonomi konusunda Allah'ın izni ile çok daha güzel bir sürece, bu saldırıları püskürtüp sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz"- "81 bin KOBİ'mize 25 milyar liralık çok uygun maliyet imkanlarıyla kredi imkanı sağladık. Yaklaşık 77 bin 500 esnafımıza bir ayda 7,5 milyar lira finansman sağladık"

02 Mart 2019 Cumartesi 15:43
"Sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz"

RİZE (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'de iş, ekonomi konusunda Allah'ın izni ile çok daha güzel bir sürece, bu saldırıları püskürtüp sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Albayrak, AK Parti'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini söyledi.

Haziran ayında tarihin en büyük saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Berat Albayrak, "O saldırıda birileri, 'Türkiye ekonomisi batacak, dolar 7, 8, 10 lira olacak' diye hayaller kurdu. Takip ettik değil mi? O büyük saldırıya, tıpkı 17-25'te olduğu gibi, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü yumruğumuzu vurduk, doları 5 liraya düşürdük mü?" ifadesini kullandı.

Daha bitmediğini, yeni başladıklarının altını çizen Albayrak, "Son bir iki ayda ekonomideki önemli gelişmelerle Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 81 bin KOBİ'mize 25 milyar liralık çok uygun maliyet imkanlarıyla kredi imkanı sağladık. Yaklaşık 77 bin 500 esnafımıza bir ayda 7,5 milyar lira finansman sağladık." diye konuştu.

Berat Albayrak, iş dünyasının temsilcileriyle bu hafta bir araya geldiklerini de anımsatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yıldan itibaren 2,5 milyon istihdam sözüyle istihdam sürecini de başlattık. Türkiye'de iş, ekonomi konusunda Allah'ın izni ile çok daha güzel bir sürece, bu saldırıları püskürtüp sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Rizelilerden ricam, 31 Mart yerel seçim ama birilerinin tek safta birleşip ülkemize topyekun savaş ilan etmesiyle beka seçimine dönüştü. Bu resmin farkında mıyız? Kandil'in kimleri desteklediğinin farkında mıyız? Pensilvanya'nın kimleri desteklediğinin farkında mıyız?"

CHP belediyeciliğinin "çöp, çukur ve çamur" ile anıldığını anlatan Albayrak, AK Parti belediyeciliğinde daha güçlü bir Türkiye inşa edeceklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:43
  1. AK Parti'nin Rize mitingi
  2. Ekonomik gelişmeler
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  4. Rİze

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