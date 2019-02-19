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ŞAGDER’den Başkan Memiş’e teşekkür ziyareti

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

19 Şubat 2019 Salı 13:51
ŞAGDER’den Başkan Memiş’e teşekkür ziyareti

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Köksal ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.


Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Mete Memiş’e teşekkür eden ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri ise Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği’ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:51
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