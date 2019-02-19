ŞAGDER’den Başkan Memiş’e teşekkür ziyareti Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Köksal ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Mete Memiş’e teşekkür eden ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri ise Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği’ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.