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Sağcı AP üyeleri Venezuela'ya alınmadı

Avrupa'daki sağ partilerden 6 AP üyesinin, kendini geçici başkan ilan Juan Guaido ile görüşmek üzere geldikleri Venezuela'ya girmesini izin verilmedi- İspanyol AP üyesi Gonzalez Pons:- "Bugün kovuluyoruz. Yarın özgür bir Venezuela'ya geri geleceğiz"- Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza: - "Venezuela, Avrupa aşırı sağının, başka bir iğrenç müdahaleci eylemiyle ülkedeki barış ve istikrarı bozmasına izin vermeyecek"

18 Şubat 2019 Pazartesi 05:28
Sağcı AP üyeleri Venezuela'ya alınmadı

CARACAS (AA) - Venezuela hükümeti, kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido ile görüşmek üzere ülkeye gelen Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerini havaalanından geri gönderdi.

Avrupa'daki sağ partilerden AP üyeleri İspanyol Gonzalez Pons, Gabriel Mato Adrover, Jose Ignacio Salafranca ve Juan Salafranca ile Hollandalı Esther de Lange ve Portekizli Paulo Rangel, Guaido'nun daveti üzerine Venezuela'ya geldi. Simon Bolivar Havaalanında pasaportları alınan AP üyeleri, bir süre burada bekletildikten sonra Iberia Havayollarına ait bir uçakla geri gönderildi.

Gonzalez Pons, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "başkan Guaido tarafından davet edilen ilk uluslararası heyet" olduklarını belirterek, "Bugün kovuluyoruz. Yarın özgür bir Venezuela'ya geri geleceğiz." ifadesini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise hükümetin, ülkeyi komplo amacıyla ziyaret etme niyetindeki bir grup parlamenteri, kabul edilmeyecekleri ve provokasyondan kaçınmaları konusunda diplomatik kanallar aracılığıyla uyardığını belirtti. Ülkesine saygı duyulmasını isteyen Arreaza, "Venezuela, Avrupa aşırı sağının, başka bir iğrenç müdahaleci eylemiyle ülkedeki barış ve istikrarı bozmasına izin vermeyecek." dedi.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.



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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 05:28
  1. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  2. Juan Guaido
  3. Venezuela

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