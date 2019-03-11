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Sağanak yağmur öncesi son güneşli hava

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli olacak. Yer yer sis ve pus beklenirken, doğu bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Türkiye'nin yarından itibaren sağanak yağışların etkisi altına gireceği tahmin ediliyor

11 Mart 2019 Pazartesi 06:29
Sağanak yağmur öncesi son güneşli hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 4°C, 18°C
Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM -9°C, 4°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu zamanla az bulutlu

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 06:59
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