Sağanak yağışlar köyleri vurdu

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde etkili olan yağışlar sonrasında köylerde oluşan seller köy merkezleri ve ekili arazilere zarar verdi.

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren sağanak yağış sonrasında başta İl merkezi olmak üzere birçok köyde sele neden oldu. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyü merkezinde sel görüntüleri cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülenirken Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyü ve Şahinefendi köylerinde ise ekili araziler zarar gördü.

Nevşehir’de yaşanan sel sonrasında ise başta Nevşehir Valiliği olmak üzere, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri seferberlik ilan ederken Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise köylerde hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.