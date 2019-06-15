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Sağanak yağışla gelen sel, otomobili dereye sürükledi

Isparta’nın Gelendost ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele dönüştü.

15 Haziran 2019 Cumartesi 20:27
Sağanak yağışla gelen sel, otomobili dereye sürükledi

Isparta’nın Gelendost ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele dönüştü. İlçedeki Yeşilköy’de, köy yolundan gelen sel bir evin önünde park halinde bulunan otomobili dereye sürükledi. Dereağzındaki köprüye takılı kalan araç, köylülerin traktör ve insan gücü ile yaptığı çalışma sonucu güçlükle kurtarılabildi.


Edinilen bilgiye göre, Isparta’da bugün etkili olan sağanak yağmur yağışı Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde sele dönüştü.


Aşırı yağış sonucu köy yolunda adeta dere gibi çoğalan sel suları bir evin önünde bulunan park halindeki otomobili metrelerce sürükledi.


Sürüklenen araç, köyden geçen dereağzındaki köprü kolonuna takılı kalarak durabildi.


Durumu fark eden köylüler, traktör ve insan gücü ile sel sularının sürüklediği otomobili bulunduğu yerden kurtarmak için büyük çaba harcadı.


Güçlükle kurtarılan otomobilde orta çapta hasar meydana geldiği öğrenildi.


Öt yandan, köyde yağış sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 20:27
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