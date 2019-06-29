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Sağanak yağışın vurduğu Demirci’de Büyükşehir seferber oldu

Hafta içerisinde Manisa’nın Demirci ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yollarda da taşkın ve hasarlar oluşturdu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:36
Sağanak yağışın vurduğu Demirci’de Büyükşehir seferber oldu

Hafta içerisinde Manisa’nın Demirci ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yollarda da taşkın ve hasarlar oluşturdu. Bunun üzerine hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, gecenin ilerleyen saatlerinden bir sonraki günün akşamına kadar ilçede bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.


Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar, Yeşiloba, Yeşildere, Kuzuköy, Kovancı, Kazancı, Sağnıç ve Öksüzlü mahallelerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda taşkınlar ve menfezlerin tıkanması ile çeşitli hasarlar oluşturan afetin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, tüm ekiplerini ve araçlarını seferber ederek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma başlattı. Gecenin ilerleyen saatlerinden bir sonraki günün akşamına kadar yoğun çalışma yürüten ekipler, yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.


Yaşanan afetin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Demircili vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hızla çalışma başlattık. Kısa sürede hasar oluşan yerlerde gerekli onarımları tamamlayacağız. Demircili hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, büyükşehir belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:36
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