Sağanak yağış okul bahçesini göle çevirdi Karabük’ün Yenice ilçesinde bir okulun bahçesi, aniden bastıran yağmur nedeniyle göle döndü.

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir okulun bahçesi, aniden bastıran yağmur nedeniyle göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamanın ardından Karabük ve ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde aniden başlayan sağanak yağışlar 1 saat etkili oldu. Aşırı yağışlar derelerin taşmasına neden olurken, Şirinköy İlköğretim Okulunun bahçesini de göle çevirdi.

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