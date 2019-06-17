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Sağanak yağış Koçarlı Ovası’na zarar verdi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yağan yağmur ekili tarım arazilerine zarar verdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 03:55
Sağanak yağış Koçarlı Ovası’na zarar verdi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yağan yağmur ekili tarım arazilerine zarar verdi.Ağırlıklı olarak pamuk ekili olan tarlalar sular içerisinde kaldı.


Aydın il genelindeki sağanak yağış Koçarlı Ovası’nda vurdu. Ekili tarım arazileri sular altında kalırken, Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Koçarlı Ovası’nın tamamına yakınının pamuk ekili olduğunu kaydeden Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk, “Yağan yağmur çiftçilerimize büyük zarar verdi, tarlalardaki pamuğu olumsuz etkiledi. Şu anda zararın ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Zarar tespit çalışması yapılacak. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 03:55
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